SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır? Borcu yoktu yazısı dilekçesi

SGK borcu yoktur yazısı almak artık eskisi kadar zor değil. Dijital ortamda kolayca alınan bu belge için sadece bazı koşulları sağlamak gerekiyor. Peki SGK'dan borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

İlk işlem SGK birimine başvurmak. SGK başvurusunun ardından iş yeri için bir kullanıcı tanımlanması amacıyla işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurular "e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi" ve "e-Borcu Yoktur Başvuru Formları" doldurularak yapılır ve doldurulan belgeler SGK'ya teslim edilir.

Bir sonraki işlem SGK'nın internet sitesindeki "e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa" adresinden "İşveren"e tıklamak.

Açılan sayfanın alt kısmında "e-Borcu Yoktur Uygulaması (4a) butonuna tıklayarak "Uygulamaya Giriş" seçeneğine basın.

"Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi" bilgilerinizi girin ve "Güvenlik Anahtarı"nda yazan kodu doğrulama alanına girip, "Giriş" butonuna tıklayın. Artık SGK Borcu Yoktur belgenizi alabilirsiniz.

Dilekçe örneği ise şöyle: