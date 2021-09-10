Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel bilgilerine, kendilerine bir görev verilmemesine rağmen SGK sisteminden baktıkları gerekçesiyle haklarında 2 yıldan 7,5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açılan 20 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatları mazeret dilekçesi sundukları ve davaya katılma talebinde bulundukları bildirildi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında “kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması” suçlamasıyla dava açıldığı ve sanıkların olay tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur olarak çalıştıklarını ifade etti.

Memur olmaları nedeniyle sisteme erişim izni ve yetkileri bulunan sanıkların isim ve soy isimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kişisel bilgilerine ekrandan baktıkları aktarılan mütalaada, "Yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının atılı suçun maddi ve manevi unsurunu oluşturmayacağı" kaydedildi.

Mütalaada, yasa gereği, erişilen bilgilerin başka bir sisteme taşınmadığı, başka bir kimseyle paylaşılmadığı ve eylemlerinin atılı suça vücut vermeyeceği vurgulanan mütalaada, açıklanan nedenlerle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, toplanan delillerden sanıkların üzerlerine atılı suçu işleme kasıtlarının bulunmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca hüküm kesinleştiğinde kararın bir örneğinin İstanbul sosyal İl Güvenlik Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumunda görevlendirilen müfettişler tarafından yapılan incelemelerde, bazı SGK çalışanlarının, kurum sistemine giriş yetkisi verilen başka kurum çalışanları ve sivil şahısların "Kimlik paylaşımı sistemini" amacı dışında kullanarak üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerini sorguladıklarının tespit edildiği anlatılmıştı.

Kendilerine doğrudan bir görev verilmeyen kamu görevlisi sanıkların, şifrelerini kullanarak “suçtan zarar gören” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ait kişisel veri niteliğindeki bilgileri 2015-2016-2017 yıllarında sorgulayarak “kişisel verileri ele geçirme” suçunu işledikleri ifade edilmişti.

İddianamede, 19 sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar, bir sanığın ise zincirleme olarak "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



