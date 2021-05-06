Sharon Stone dehşete düşürdü: Ölülerle iletişim kurduğumu hissettim

Rol aldığı 'Temel İçgüdü' filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, Susanna Reid ve Adil Ray'in sunduğu 'Good Morning Britain' adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, 20 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sırasında yaşadıklarını anlattı.

"HER İKİSİNE DE İNANIYORUM"

Ölüme çok yaklaştığı o anlarda, ruhunun bedeninden ayrıldığını hissettiğini belirten Sharon Stone, "Bazı insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartışır, bazıları da manevi perspektiften... Ben her ikisine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızı, beyin kanaması geçirdiği sırada çevresindeki insanların konuştuğu her şeyi duyduğunu açıkladı. Stone, ruhunun bedeninden dışarı ve yukarı doğru uzaklaştığını hissettiğini de sözlerine ekledi.

"ÖLÜLERLE İLETİŞİM KURDUĞUMU HİSSETTİM"

Stone, konuyla ilgili; "Benden önce ölmüş olan kişileri gördüğüme dair bir his vardı. Onlarla iletişim kurduğuma dair bir hisse kapıldım. Diyalog kurmuyorduk ama onlarla iletişim kurduğumu hissediyordum. Sonra sanki birisi göğsüme bir tekme atmış gibi büyük bir acı hissettim" dedi.

Bu acının kalp masajı yapan defibrilasyon cihazından da kaynaklanabileceğini belirten Stone, sonra kendisini yine hastane odasında bulduğunu, "Çok açık ki odaya geri dönmeyi seçmiştik. O yolculuğa devam etmeyi sevmemiştim. Sanırım, gerçekten bu durumu tarif etmek için söyleyebileceğim tek şey bu" şeklinde anlattı.

HIZLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Öte yandan Sharon Stone, geçirdiği beyin kanamasından sonra çok hızlı bir şekilde iyileşti. Hatta bir yıl sonra Oscar töreninde John Travolta ile birlikte sahnede dans etti.