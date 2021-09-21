Magazin Sibel Bilgiç'ten takipçilerine uyarı!

Sibel Bilgiç'ten takipçilerine uyarı!

Magazin

Sibel Bilgiç'ten takipçilerine uyarı!

Sosyal medya hesabı hack'lenen 90'lı yılların ünlü isimlerinden Sibel Bilgiç, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

21 Eylül 2021, Salı 11:25 Son Güncelleme:
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Sibel Bilgiç başına gelenlerini Instagram sayfasında talipçileriyle paylaştı:

"Sevgili Takipçilerim, sayfam bir kaç hafta önce Hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bahis oynatıp, bu bahisler üzerinden yanlış banka hesapları verip benim de bu bahislerden para kazandığıma dair post'lar yollandı. Ben hiç bir şekilde takipçilerimden para veya bahis isteğinde bulunmadığım gibi hiç bir zamanda bulunmayacağım. Lütfen sosyal medyada yapılan bu gibi asılsız bahis/kumar gibi post'lara rağbet etmeyin ve en yakınınız dahi olsa yollanan linklere basmayınız. Sevgilerimle"
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