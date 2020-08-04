Sibel Can, Miami'deki evini satıyor mu?
Sibel Can, Kurban Bayramı’nı çalışarak geçirdi. Antalya uçağına binmeden önce İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü sanatçı, maskesi ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.
04 Ağustos 2020, Salı 08:41 Son Güncelleme:
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“Albüm 14 Ağustos’ta çıkıyor, onun müjdesini verelim herkese” diyen Sibel Can, corona virüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine de açıklık getirdi. Can, “Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” diye konuştu. Sibel Can, bayramın üçüncü günü Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek’te sahneye çıktı.
Sibel Can'ın Miami'deki evinden bir görüntü...
Sibel Can maskesi ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.
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