“Albüm 14 Ağustos’ta çıkıyor, onun müjdesini verelim herkese” diyen Sibel Can, corona virüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine de açıklık getirdi. Can, “Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” diye konuştu. Sibel Can, bayramın üçüncü günü Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek’te sahneye çıktı.

Sibel Can'ın Miami'deki evinden bir görüntü...

Sibel Can maskesi ve Hermes çantasıyla dikkat çekti.





