Konuşma bozukluğu yaşayan Hakan Altun, beyin kanaması riskiyle apar topar Nişantaşı’nda kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 14 yıl önce beynindeki tümör sebebiyle ameliyat olan Altun’un, beş gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülen sanatçının, 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

BEYİN KANAMASI ENDİŞESİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Altun'un program partneri Sibel Can, 48 yaşındaki şarkıcının beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

Sibel Can, "Hakan Altun'un konuşmakta biraz zorlandığını daha önce geçirdiği beyin tümörü ameliyatına bağlı olarak beyin kanaması riskinin olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İYİYİM ANNE'

Hakan Altun'un, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söylediği öğrenildi.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.



