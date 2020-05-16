Sibel Can’dan örnek davranış
Sibel Can Coronavirüs salgını nedeniyle çalışmayan orkestra üyelerine maddi yardımda bulunarak gönülleri fethetti.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü şarkıcı Sibel Can, orkestrasında 20’den fazla müzisyene corona virüs nedeniyle geçim zorluğu yaşamamaları için maddi yardımda bulundu. Hürriyet’in haberine göre sanatçı ekibine 5’er bin lira dağıttı. Yıllardır yanında çalışan ekibinin yüzünü güldüren Sibel Can’ın örnek davranışı takdir topladı.