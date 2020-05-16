Magazin Sibel Can’dan örnek davranış

Sibel Can’dan örnek davranış

Magazin

Sibel Can’dan örnek davranış

Sibel Can Coronavirüs salgını nedeniyle çalışmayan orkestra üyelerine maddi yardımda bulunarak gönülleri fethetti.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Sibel Can, orkestrasında 20’den fazla müzisyene corona virüs nedeniyle geçim zorluğu yaşamamaları için maddi yardımda bulundu. Hürriyet’in haberine göre sanatçı ekibine 5’er bin lira dağıttı. Yıllardır yanında çalışan ekibinin yüzünü güldüren Sibel Can’ın örnek davranışı takdir topladı.

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