Sıcak çorbadan vazgeçmeyelim!

ʻʻ Kana kuvvet göze fer batna cilâdır çorba

İllet-i cû’a deva mahz-ı gıdâdır çorba'

Ahmet Rasim, Çorba şiirindenʼʼ

Merhabalar sevgili Posta Gazetesi okurları, hafta ortasında İkizler burcunun 19. derecesindeki yeniayla birlikte Güneş tutulmasına şahit olacağız. Merkür de yeniay derecesine çok yakın. Astrolojide iletişim konularıyla ilişkilendirilen Merkür, tıbbi astrolojide de bedenimizdeki hücrelerin ve dokuların birbirleriyle iletişimi ile ilişkilendirilir. Beyinde algılayan merkezlerin emir veren merkezlerle iletişimi, bu merkezlerin birbirinden bağımsız çalışmaması Merkür ve yönettiği İkizler burcu ile ilişkilidir. Sinir sistemi, zihinsel yetenekler, konuşma ve işitme işlevleri, el becerileri, solunum ile ilgili konular tutulma döneminde gündemimizde olabilir. Merkür bu dönemde geri gittiğinden ilişkili organ işleyişlerinde sorunlar, gecikmeler yaşayabiliriz.

Strese ve gerginliklere kapımızı kapatalım

Satürn-Uranüs karesinin ve Mars-Plüton karşıtlığının etkileri bu hafta da hissedilecek. Güç çekişmeleri ve beden dokularında, özellikle de kaslarda zorlanma ya da zorlama ile ilişkilendirilen Mars-Plüton karşıtlığının etkileri gittikçe azalacak, ama Satürn-Uranüs karesi yaklaşıyor ve etkilerini uzun süre daha hissedeceğiz. Fiziksel ve zihinsel gerginlik, ritim ve iletim sorunları bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. Tutulma haritasındaki orta nokta etkileri de özellikle zihinsel gerginliğin, sinirliliğin daha belirgin yaşanabileceğine işaret ediyor. Güneş-Ay kavuşumu tam Uranüs-Plüton orta noktasına düşüyor, Merkür de Mars-Uranüs orta noktasında. Duygusal-zihinsel çalkantılar, stres, huzursuzluk, depresyon, melankoli, sinirlerle ilgili hastalıklar ön plana çıkabilir. Birkaç rahatlama tekniği öğrenip bu dönemde düzenli uygulamak yarar sağlayacaktır. Hafta başından itibaren bizi rahatlatan eylemlere ve hobilere ağırlık verelim. Herhangi bir müzik aleti çalmak, toprak ya da bitkilerle uğraşmak, düzenli meditasyon ya da ruhsal çalışmalar, el becerisi gerektiren hobiler bu dönemde stresimizi ve gerginliğimizi atmamızda etkili olacak.

Bu dönemde özellikle hobi olarak yaptığımız işlerde fazla verim beklemeyelim. Sonucun değil, sürecin önemli olduğunu unutmayalım. Merkür'ün soğuk ve kuru etkisini sıcak koyu çorba benzeri besinlerle yumuşatabiliriz. Terbiyeli ya da kremalı çorbalar gibi koyu çorbaları tercih edersek hem sakinleştirici etkisinden faydalanırız, hem de hava elementi baskınlığını bir anlamda dengelemiş oluruz. Mercimek, nohut, kuru fasulye benzeri kurutulmuş gıdaları tüketirken bu hafta her zamankinden daha fazla pişirmeye, öncesinde de suda daha uzun süre bekletmeye dikkat edelim.

Mücadelemizde samimi olalım

Bellatrix ve Capella gökyüzünde parlaklıkları ile ünlü yıldızlardandır. Bu yıldızlar hem yeniayı, yani tutulmayı, hem de yeniaya çok yakın pozisyondaki Merkür'ü etkiliyor. Bellatrix yıldızından önceki yazılarımızda bahsetmiştik. İstanbul Fatihi Sultan Mehmed'in haritasında da etkili olan bu yıldız "fetih yıldızı" olarak bilinen savaşçı bir yıldız. Capella da enerji, başarı, şans vaat ediyor. Üretkenlik, çalışkanlık, ruhsal yetenekler, araştırma hevesi ve zorluklara rağmen başarı ile ilişkili görülen bu yıldızlar tutulmada etkisini hissettirecek. Saldırgan tavırlar, düşman kazanmak, gurur, uygunsuz yollara başvurmak bu dönemde hiç desteklenmeyecek ve her zamankinden daha büyük sorunlara yol açabilecek. Capella ve Bellatrix yıldızları iyicil etkili yıldızlar, ama etkileri tehlikelerle birlikte gelebiliyor. Zihinsel sorunlar, duyma sorunları, kurban etme ya da edilme, ateşli ve salgın hastalıklar, yangın nedenli sorunlar gündemimize gelebilir.

Karışıklıklar, saldırılar durulmayabilir

Tutulmanın Astrokartografi tepe noktası çizgileri Viyana-Libya hattı üzerinden geçiyor. Bu bölgelerde salgın hastalıklar, saldırılar, volkan patlamaları, yangınlar, olumsuz hava koşulları ve fanatizm nedenli sorunlar tetiklenebilir. Venüs-asteroit Hades kavuşumu tepe noktası çizgisi de ülkemiz ve Suriye üzerinden Arap Yarımadası'na doğru iniyor. Venüs çok yüksek deklinasyonda ve büyük değişikliklere, tahammülsüzlükler, fırtınalar, saldırılar ile ilişkili Alhena yıldızı ile kavuşuyor. İsrail'in doğusuna düşen bu bölgede hareketlilik devam edecek gibi.

Orta Doğu'da olaylar durulacakmış gibi görünmüyor

Silahlarla ilişkili Zeus çizgisi, Plüton ayakucu ve Mars tepe noktası çizgileri İran-Türkmenistan hattı üzerinden geçiyor ve bir şeylerin tetikleneceğine işaret ediyor. Hindistan üzerinden geçen asteroit Ceres-Uranüs kavuşumu alçalan çizgileri bu bölgelerde hasat sorunları, kıtlık, olumsuz hava koşulları nedenli sorunları düşündürüyor.

Tutulmanın Mars ayakucu ve Plüton tepe noktası çizgileri tam San Francisco ve Los Angeles'ten geçiyor, olumsuzluklar, büyük fırtınalar, yangınlar ya da doğa olayları söz konusu olabilir. Dünyanın başka yerlerinden geçen çizgiler de var tabii, örneğin Avustralya da olumsuz etkiler görülebilecek bölgeler arasında, ama Afrika kıtası ve Orta Doğu özellikle dikkat çekiyor.

Yeniayın-tutulmanın güzellikler getirmesi dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!