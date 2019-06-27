Sıcak havaya rağmen durmuyorlar! Tüm köylüler bir araya gelip...

Hakkâri kent merkezine 30 kilometre uzakta bulunan Geçitli Köyü'nde yaşayan vatandaşların tırpan mesaisi başladı.

Maddi imkânları olmadığı için traktör ve benzeri iş makineleri alamayan köy sakinleri imece usulü ile geleneksel tarım aleti olan tırpan kullanıyor.

AYNI PROBLEMLERİ YAŞAMAMAK İÇİN...

Sıcak havada saatlerce mesai yapan tırpan işçileri, hayvanlarının kışlık yiyeceğini hazırladıklarını belirterek, "Bölgemize çok fazla kar yağıyor. Bu yıl da yoğun bir kış dönemi geçirdik. Mayıs ayının ortalarına kadar da bölgemizde kar vardı.

Bu durum hayvanlarımızın yiyeceğinin bitmesine ve köylülerin zor günler geçirmesine neden oldu. Aynı problemleri yaşamamak için bu yıl daha çok tedbir almaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da komşularımızla birlikte daha yoğun bir çalışma içerisine girdik" diye konuştu.

DHA