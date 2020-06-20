Türkiye Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Türkiye

Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Günlerdir etkisini gösteren yağışlı hava yerini sıcak hava dalgasına bırakacak.

20 Haziran 2020, Cumartesi 11:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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