Sıcakta bayılan köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de sıcakta bayılan başıboş köpek Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 19:22
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Sıcakta bayılan köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Çukurca karayolunda baygın halde köpek bulunduğunun bildirmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti.

Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiriline köpeğe veteriner hekimleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Yaralı ve güçten düşmüş olan başıboş sokak köpeği yapılan muayenenin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde müşahede altına alındı. 

İHA

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