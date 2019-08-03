Sıcakta bayılan köpek tedavi altına alındı
Hakkari’de sıcakta bayılan başıboş köpek Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı
Hakkari-Çukurca karayolunda baygın halde köpek bulunduğunun bildirmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti.
Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiriline köpeğe veteriner hekimleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI
Yaralı ve güçten düşmüş olan başıboş sokak köpeği yapılan muayenenin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde müşahede altına alındı.
İHA