Şiddet davasında ikinci perde: Bana abajur ile vurdu

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’den 13 Haziran’da şiddet gördüğünü söylemiş “Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” demişti. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Deniz Bulutsuz hakkında ise basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada dizilerden bölüm başı 100-150 bin TL kazanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıkladı.

Artık davalara katılmayabilir

Eğitim danışmanı olduğunu belirten Deniz Bulutsuz aylık kazancının 20 bin TL olduğunu söyledi. Taraflar yaşanan olayları bir kez daha anlattı. Hakim Deniz Bulutsuz’un çenesindeki izi sorunca “Çenem kırık abajurla çizildi. Bana kırık camlı abajurla vurdu” dedi. Ozan Güven ise kendini “Abajuru eline aldı.

Elinden almaya çalışırken abajurun sapı, çenesine çarptı” sözleriyle savundu. Duruşma 30 Nisan’a ertelendi. Mahkeme, tanıkların davet edilmesine, abajurun incelenmesine karar verdi. Ozan Güven’in duruşmalara gelme zorunluluğunu da kaldırdı.