Türkiye Şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Türkiye

Şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Rize’de etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırdı, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

20 Ağustos 2021, Cuma 20:30 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı. Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Öte yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

AA

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