Türkiye Şiddetli yağış uyarısı! Valilik tarih verdi

Şiddetli yağış uyarısı! Valilik tarih verdi

Türkiye

Şiddetli yağış uyarısı! Valilik tarih verdi

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 21:03 Son Güncelleme:
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Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

AA

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