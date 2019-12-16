Şifalı tatilin adresi: Pamukkale travertenleri

Traverten çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı, kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Pamukkale termal kaynağını meydana getiren jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100 C arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Pamukkale termal kaynağı, bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. Kaynak, antik dönemlerden beri kullanılmaktadır.

240-300 metre yol kat ediyorlar

Termal su kaynaktan çıktıktan sonra, 320 m uzunluğunda bir kanal ile traverten başına gelmekte ve buradan, 60-70 m.lik kısmi çökelmenin olduğu traverten katlarına dökülmekte ve ortalama 240-300 m. yol kat etmektedir. Kaynaktan çıkan 35.6 0C sıcaklığında, içinde yüksek miktarda Kalsiyum Hidrokarbonat bulunan suyun havadaki oksijen ile olan teması sırasında Karbondioksit ve Karbon monoksit uçarak kalsiyum karbonat çökelmekte ve traverten oluşumuna sebep olmaktadır. Çökelti ilk etapta jel halindedir. Reaksiyon kimyasal olarak; Ca(HCO3)+O2 CaCO+CO2+CO+H2O şeklindedir. Kat kat havuzcuklarında ve kat kat seddelerinde, çökelmekte olan kalsiyum karbonat, başlangıçta yumuşak bir jel halindedir.

İlgi odağı

Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine yılbaşından dolayı ilgi büyük. Öte yandan lavanta bahçeleri ile Pamukkale’ye daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor. Yeni yılda otellerin doluluk oranı yüzde 90’a vardı.

Şifa dağıtıyor

Beyaz travertenleri, binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Denizli, yarıyıl tatilinde termal sularda şifa arayanların ilgi odağı oluyor. Ege Bölgesi'nin önemli kentlerinden Denizli'de kış turizmi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü, kayak, balon gibi heyecan dolu aktivitelerinin yanı sıra şifalı sularıyla bir hayli hareketli geçiyor.