Şifaya çağrı

Şifaya - şifacılığa çağırılıyoruz

Tutulmanın başrolündeki Güneş-Ay kavuşumu göklerin şifacısı olarak bilinen Ras Alhague, yani Yılancıbaşı yıldızıyla ve Akrep takımyıldızındaki Lesath yıldızıyla kavuşum yapıyor. Safir renginde bir sabit yıldız olan Ras Alhague yılancının başında bulunur. Şifa gerektiren, şifalandırılması gereken şeylere ya da olaylara ister istemez çekilmekle ilişkili görülür. Salgının kol gezdiği, hasta sayılarının ve ölümlerin bu kadar artmış olduğu bir dönemde tam da ihtiyacımız olan şey aslında bu. Mars ile uyumlu açısı tüm dünyada salgınla mücadeleye son hızıyla ve yılmadan devam edeceğimizi gösteriyor.

Plüton da Merkür de kendini hissettiriyor

Tutulmada hem yıldız etkileri, hem gezegensel açılar Plüton'un etkisini hissettiriyor. Lesath adı "akrep sokması" anlamına gelen bir yıldız ve akrebin iğnesinde yer alıyor. Tutulma haritasındaki Mars-Plüton karesi ve Lesath yıldızı etkileri kazalar, tehlikeler, zehirlenmeler, yanıklar, enfeksiyonlara açık olma ve organ kaybı gibi durumların görülebileceğine işaret ediyor.

Tutulma haritasında Güneş'e yaklaşan, yani yanık olmaya yönelen, Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapan Merkür'ün Neptün ile karesi var ve deklinasyonu oldukça yüksek. Dikkat çeker durumda. Tam Hades/Admetos asteroitlerinin orta noktasına düşmesi depresyon, melankoli, kötümserlik eğiliminin artabileceğini gösteriyor. Güney Ay Düğümü Merkür'ün olumlu enerjisini yutuyor, Güneş'e yaklaşması ve Neptün karesi sinirsel aşırı yüklenme, zihin yorgunluğu ve bünye zayıflığı, ticarette, teknik konularda, iletişimde aksaklıklar ve hayal kırıklıkları konusunda uyarıyor.

Tutulmanın dünyaya etkileri

Güney Amerika ve tamamen olmasa da Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek olan tutulmanın astrolokalite çizgileri hem bu bölgelerden, hem de uzak doğudan geçiyor. Tutulma yıldızlarının işaret ettiği deprem, volkan patlamaları, yangınlar, kimyasal zararlar, zararlı ya da zehirli böcek hasarları gibi etkiler bu bölgelerde görülebilir.

14 Aralık 2020 tam güneş tutulmasının astrolokalite çizgileri

Mars -Plüton karesinin etkilerini en çok hissedecek ülkeler arasında başta İran olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Avustralya sayılabilir. Suikastlar, ekonomik krizler, işgaller, saldırılar, yangınlar ya da patlamalar bu bölgelerde de tetiklenebilir. Tutulma ABD kuruluş ve Güneş dönüşü haritalarının birinci evinde gerçekleşecek. İran'ın da kuruluş haritasının birinci evinde ve Güneş dönüşü haritasının ikinci evine düşecek. Mali konular oldukça önemli görünüyor İran için, ama daha da önemlisi tutulmanın kuruluş haritasının Mars'ına kare açı yapıyor olması. Üstelik Mars MC çizgisi tam da Tahran'dan geçiyor.

Biz de etkileniyoruz

Plüton-Dsc çizgisi ülkemizden geçiyor ve tutulma kuruluş haritamızın 6. evine, Güneş dönüşü haritamızın birinci evine düşüyor. Haliyle biz de etkileniyoruz tutulmadan, çalışan sınıfı, sağlık çalışanları, halk sağlığı konuları, sivil hizmetler, silahlı güçler ve emek yanlısı hareketler ile ilgili etkiler bekleyebiliriz. Plüton-Dsc çizgisi uluslararası ilişkilerde zorlukları, yaptırımlarla gözümüzün korkutulmaya çalışılacağını gösteriyor. Mars-Plüton sert açısı güç çekişmeleri ve zorlayıcı etkiler getirebilir. Diğer ülkelerle ilişkilerde denge kurmakta, istediğimizi elde etmekte zorlanabilir, umduğumuz karşılıkları alamayabiliriz.

Yıldız etkilerinden yararlanalım

Lesath iyicil etkili bir yıldız. Etkileri tehlikelerle birlikte gelebildiğinden, temkini ve tedbiri elden bırakmamak, gözü karalığa kaçmamak şartıyla beklenmedik kazanımlar, şans, karar verme ve keşif yeteneği, sosyallik, kendi kendini yönlendirebilme gibi olumlu etkilerini hissedebiliriz. Şifacı Ras Alhague'nin ideallere yönelme, insancıllık, felsefi fikirler, geniş fikirlilik, muhteşem bir gözünde canlandırma yeteneği gibi olumlu etkilerinden yararlanabilmek için olumluda kalmamız, ruhsal çalışmalara ağırlık vermemiz gerekecek. Bizi şifaya ve şifacılığa çekecek etkileriyle hem kendimizi hem çevremizi şifalandırma konusunda deneyimler yaşayabiliriz.

Maydanozu, salatayı, yeşillikleri soframızdan eksik etmeyelim

Merkür boğaz çakrasıyla ilişkilidir. Özellikle bulutsuz havalarda gökyüzüne bakmak, hem bu hafta eksik olan hava elementi eksikliğini, hem de Merkür'ümüzü şifalandıracak. Bu hafta boyunca tutulmada etkili gezegenlerle ilgili çakra olumlamaları yapabiliriz. "Kendimi özgürce ifade ediyorum", "sezgilerim güçlü", "sevgiyle yaratıldım", "güvendeyim" ve "evrenle birim" olumlamaları olası enerji blokajlarını temizlememize yardım edecek. Nane, menekşe, lavanta, yasemin benzeri kokuları az miktarda kullanmak ya da yağları ile masaj yapmak da yararlı olacak. Bu hafta bol sebze ve yeşillik yemeyi de unutmayalım. Bir Merkür bitkisi olan maydanozu soframızdan eksik etmeyelim.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...