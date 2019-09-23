Sıfır atık hayat yaşamanın yolları

DAVRANIŞINI DEĞİŞTİR

Dünya kaynakları, günümüz insanının tüketim çılgınlığını karşılayamadığı için bu kaynakları verimli şekilde kullanmak kaçınılmaz oldu. Giyimden, gıdaya biz israf ettikçe kaynaklar da günden güne tükeniyor. Bu tehlikeden korunmak için davranış kalıplarımızı değiştirmemiz şart. Evlerde ne kadar az atık üretirsek, dünya da o kadar kazanır.

EN AZ SEVİYEDE ATIK

Özellikle plastik ürünlerin kullanımını azaltmak çok önemli. Çünkü doğaya atıldıklarında canlılara zararları büyük. Öte yandan doğaya karışması uzun yıllar aldığı için plastik atıkların azaltılması ve dönüştürülmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. İşte size sıfır atık konusunda bireysel olarak yapabileceklerinizin bir listesi... Unutmayın, atık camlar tekrardan cam ürünlerine, plastikler, dolgu gibi birçok malzemeye dönüşebilir.

Metal ve plastik ürünlerin geri dönüştürülmesiyle yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir. Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azaltır.

EVDEKİ PİLLER EVDEKİ PİLLER ÇÖP OLMASIN

İçerisinde zehirli metalleri barındırdığı için piller kesinlikle çöpe atılmamalı. Peki ne yapacaksınız? Bitmiş pilleri biriktirin ve geri dönüşüm merkezlerine teslim edin.

BEZ ÇANTA KULLANIN

Market alışverişlerinizde uymanız gereken bir kural da, plastik torbalardan vazgeçmeniz. Kendi bez çantanızı dikerek ya da satın alarak hem sağlık hem de para yükünden kurtulacağınızı belirtelim.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ TERCİH ETMEYİN

Plastik tabak, çatal, bıçak ve bardaklarla çoğumuz haşır neşiriz. Pikniğe giderken sepetimize atar ya da dışarıda karton bardaklarla çay içeriz. Bunu yapmak yerine pikniğinizi evden götüreceğiniz çelik çatal bıçaklarınızla daha sağlıklı hale çevirebilirsiniz. Ya da bir kafede cam bardakla çayın keyfine varabilirsiniz. Plastik tabak, çatal, bıçak ve bardaklarla çoğumuz haşır neşiriz. Pikniğe giderken sepetimize atar ya da dışarıda karton bardaklarla çay içeriz. Bunu yapmak yerine pikniğinizi evden götüreceğiniz çelik çatal bıçaklarınızla daha sağlıklı hale çevirebilirsiniz. Ya da bir kafede cam bardakla çayın keyfine varabilirsiniz.

KAĞIT PEÇETE VE MENDİLLERİ TERK EDİN

Çoğumuz için evlerin olmazsa olmazı kağıt peçete ve mendillerdir. Aslında bu tamamıyla bir alışkanlık ve bu alışkanlığı değiştirmek mümkün. Evdeki çöpü azaltmaya mutfak ve kişisel bakımınızda kullandığınız kağıt ve peçete ve mendilleri terk ederek başlayabilirsiniz. Bunlar yerine bez mendiller kullanmak hem sizin hem de doğanın sağlığı açısından çok daha iyi.

ESKİ KIYAFETLER İÇİN DE ÇÖZÜM VAR

Eski kıyafetleri atmak da çöp miktarını artırıyor. Peki neler yapabilirsiniz? Çoğu belediyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hayata geçirdiği kıyafet kumbaralarına eski kıyafetlerinizi bırakabilirsiniz. Bir başka alternatif de, eski kıyafetlerinizden yeni kıyafetler yaratmak. Mesela artık giymediğiniz gömleğinizin kollarını keserek yeni bir tarz yaratabilirsiniz. Eski kıyafetleri atmak da çöp miktarını artırıyor. Peki neler yapabilirsiniz? Çoğu belediyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hayata geçirdiği kıyafet kumbaralarına eski kıyafetlerinizi bırakabilirsiniz.

Bir başka alternatif de, eski kıyafetlerinizden yeni kıyafetler yaratmak. Mesela artık giymediğiniz gömleğinizin kollarını keserek yeni bir tarz yaratabilirsiniz. Eski kıyafetleri atmak da çöp miktarını artırıyor. Peki neler yapabilirsiniz? Çoğu belediyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hayata geçirdiği kıyafet kumbaralarına eski kıyafetlerinizi bırakabilirsiniz. Bir başka alternatif de, eski kıyafetlerinizden yeni kıyafetler yaratmak. Mesela artık giymediğiniz gömleğinizin kollarını keserek yeni bir tarz yaratabilirsiniz.

KALAN YEMEKLER ÇÖPE GİTMESİN

Çoğumuzun yaptığı hatadır; kalan yemekleri çöpe atmak. Yemek atıklarının çevreye verdiği zarar tartışılmaz. Bu noktada yaratıcı yönünüzü kullanın ve kalan yemeklerden yeni yemekler yaratın. Öte yandan yemeden çöpe attığınız gıda atıklarını da azaltabilirsiniz. Mesela ıspanak sap ve kökleri genelde direkt çöpe atılır. Bunun yerine kavurarak yiyebilir ya da lezzetli bir çorba yapabilirsiniz. Nasıl mı?

Ispanak kök ve saplarını 20 dakika haşlayın.

İsteğe göre soğan veya sarımsak da ekleyin.

Haşlandıktan sonra blender’la kıvamını verin.

Sevdiğiniz baharatları ekleyip; yoğurt, yumurta ve unla terbiyesini yapın.

PAKETLENMİŞ SEBZE VE MEYVELERE ELVEDA

Yaptığınız market alışverişlerinizdeki alışkanlıklarınızı da doğal kaynakları tüketmemek için değiştirmek sizin elinizde. Marketlerde paket içine girmiş meyve ve sebzeleri almak yerine, açık olanları tercih edin. Bu kural sadece sebze ve meyveler için geçerli değil elbet. Şeker, bakliyat gibi ürünleri de paketsiz alabilirsiniz.

KURUMUŞ EKMEKLERDEN GALETA UNU

Sofraların vazgeçilmezi ekmekler fazlaca alındığında kuruyor ve çöpe atılıyor. Bu da evdeki çöp miktarını çoğaltıyor. Kurumuş ekmeklerinizi çöpe atmak yerine kendi galeta ununuzu yapabilirsiniz. Öncelikle ekmekleri ufak ufak doğrayarak fırında kurutun. Sonrasında doğrayıcıdan geçirin. İşte size ellerinizle yaptığınız galeta ununuz.

Elma kabuklarını çöpe atmadan kurutun. Kurumuş elma kabuklarından lezzetli kurumuş elma kabuklarından lezzetli elma çayları yapabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANINA BİR ALTERNATİF

Evde yapacağınız bulaşık makinesi deterjanıyla çöp miktarınızı azaltın. İşte size bittiğinde paketi atılarak çöpe atılan bir ürün daha; bulaşık makinesi deterjanı. Peki bulaşıklarınız için deterjanınızı evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Şöyle bir tarifimiz var;

1 bardak çamaşır sodası

1 bardak karbonat

1 bardak limon tuzu

Yarım bardak tuz

Malzemeleri karıştırarak birkaç gün bekletin. Tabii bekletirken her gün karıştırmayı unutmayın. Karışım topaklanmayı kestiğinde bulaşık makinesi deterjanınız hazır demektir.

MUTFAKTAKİ ATIK YAĞLARI LAVABOYA DÖKMEYİN

Atık yağları lavaboya dökmek mutfaklarda yapılan büyük bir yanlış. Böyle yaparak kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına neden olduğunuzu biliyor muydunuz? Bu yüzden atık yağlarınızı kavanozlara koyarak, ağzı kapalı şekilde biriktirin. Biriktirdiğiniz kavanozları da belediyelerin yaptığı geri dönüşüm merkezlerine bırakın.

STREÇ FİLM YERİNE CAM KAPLAR

Streç filmler, son yıllarda kadınların vazgeçilmezi oldu. İşin manevi zararı bir yana maddi açıdan da cebe yükler. Yerine ne kullanacağınızı bilmiyorsanız hemen söyleyelim; hem uzun ömürlü hem de sağlıklı olan cam kaplar. Streç filmler, son yıllarda kadınların vazgeçilmezi oldu. İşin manevi zararı bir yana maddi açıdan da cebe yükler. Yerine ne kullanacağınızı bilmiyorsanız hemen söyleyelim; hem uzun ömürlü hem de sağlıklı olan cam kaplar.

EV TEMİZLİĞİ İÇİN SİRKE KULLANIN

Ev temizliğinde paketlenmiş deterjanlar kullanmak yerine elma sirkesini deneyebilirsiniz. Mikropları öldüren sirkenin kokusundan korkuyorsanız korkmayın. Çünkü kısa sürede kokusu da ortadan kayboluyor. Gelelim temizliğin nasıl yapılacağına… Cam bir sprey şişeye 1 ölçek sirke ile 1 ölçek suyu koyup karıştırın ve tuvalet dahil tüm banyo yüzeylerine uygulayarak temizleyin. Bu işlemi mutfak yüzeyleri için de yapabilirsiniz. - Posta Gazetesi