Sıfır hata ile sınava hazırlık

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 6 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı da (YKS) 26-27 Haziran’da yapılacak. Sınava sayılı günler kala, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin eksiklerini tamamlaması, istedikleri sonuç için çok önemli. Demirören Medya tarafından hayata geçirilen yeni dijital eğitim platformu ‘kolaykampus.com’ hızlı ders tekrarları ve denemelerle öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Demirören Medya Genel Müdür Yardımcısı Nilay Özmen Hevadpal, Kolay Kampüs ile ilgili merak edilenleri anlattı:

ÖNCELİKLİ HEDEF SINAV GRUBU ÖĞRENCİLERİ

Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) ile hedefimiz öncelikle öğrencileri ekrana değil, öğrenmeye bağlayan bir eğitim sistemi sunmak. Kolay Kampüs, yoğun bir şekilde sınava hazırlanan, özellikle bu sene salgın nedeniyle pek çok imkandan mahrum kalan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlığında eksiklerini tamamlayarak, başarıya ulaştırmayı amaçlıyor. Biz 7’den 77’ye diyoruz ama aslında 7 yaştan daha alt grupların da eğitim içeriklerini bulabileceği bir yer olacak.

KİŞİYE ÖZEL İÇERİKLER

İçeriklerimizi kişiye özel sunuyoruz. Öncelikle kullanıcılarımız kolaykampus.com’a üye olarak ücretsiz seviye tespit sınavından faydalanabiliyor. Kendisine özel hazırlayabildiği çalışma kılavuzu ile eksiklerini tamamlamaya yönelik bir çalışma stratejisi oluşturabiliyor. Platformda online olarak çözdüğü denemeler sayesinde süre, sıralama, puan, net sayısı, kazanım bazlı analizler ve birleştirilmiş karne gibi detaylı analizleri de görebiliyor.

EVDE GERÇEK SINAV DENEYİMİ

‘Denemeler kapında’ paketleri ile sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitapları, soru bankaları, deneme kitapçıkları sunuyoruz. Optik okuyucu formlarla ev ortamında gerçek sınav deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Öğrenciler Kolay Kampüs’e geldikleri zaman sınavda karşılarına çıkacak ilgili tüm konuların olduğu bir platform görüyorlar. Burada çalışma kılavuzu yardımı ile ders tekrarı yapabilir ve sınavlarını programlayabilirler.

HER SEVİYEDE SORU SETLERİ

Soru setlerimiz kolay, orta ve zor kategoride sunuluyor. Öğrenci hangi seviyedeki soruları çözemiyorsa biz ona göre farklı alternatifteki soruları tekrar karşısına çıkartıyoruz. Ta ki tüm soruları çözmeyi başarana kadar. Eğer bütün soruları kolayca çözebiliyorsa biz onu ‘artık öğrendi’ kabul edip farklı bir konuya geçiyoruz. Sınavdaki soru çözme pratiğine katkısı olsun diye bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Buna ‘sıfır hata’ sistemi diyoruz.

CANLI DERSLER MAYISTA

Canlı dersler mayıs ayından itibaren başlayacak. Canlı derslerde Türkçe ve matematikten bitirme kampları yapılacak. Ayrıca hem velilere hem de öğrencilere yönelik tavsiyelerin verildiği ve soruların cevaplandığı yayınlar yapıyoruz. Sınavdan sonraki süreçte ise tercih dönemine dair destek amaçlı, tercihlerde yol gösterici yayınlarımızla devam edeceğiz. Web üzerinden hizmet veren Kolay Kampüs’ün mobil uygulaması da Ağustos 2021’de hayata geçecek.

SINAV STRESİ İÇİN REHBERLİK HİZMETİ

Haftalık video yayınları ile plan, taktik ve motivasyon, meslek/bölüm tanıtımları ve girilecek sınavlara yönelik rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Sınav stresini yönetmeye yönelik rehberlik videolarımız da var. Aileleri eğitecek videolar da sunuyoruz. Hedefimiz LGS ve YKS’ye kadar öğrenciyi sıkmadan, eksiği varsa onu gösterip sınav pratiğini yaptırıp sınava eksiksiz ve hızlı hazırlamak.

Kolay Kampüs’te neler var?