Sigara 1 yılda 8 milyon kişiyi öldürüyor

Sigaranın Türk ekonomisine maliyeti yıllık 120 milyar lira. Bu rakam sigaraya ödenen ücretin yanı sıra tedavi giderleri ve iş kaybını da kapsıyor. Dünya geneline bakıldığında ise sigaranın ekonomiye maliyeti 1 trilyon euroyu buluyor. Türkiye’de yıllık ölümlerin yüzde 25’i sigara kaynaklı. Sigaranın dünya ekonomisine yıllık maliyeti 1 trilyon Euro. Bu rakama sigaraya ödenen paranın yanında tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil. Ülkemizde her yıl 88 milyar liralık sigara satın alınıyor. Sigara kaynaklı hastalıkların tedavisi için 24 milyar lira harcanıyor. Buna iş kaybı da eklendiğinde sigaranın Türk ekonomisine yıllık maliyeti 120 milyar lirayı buluyor.

En çok sigara içilen ülke Kiribati

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; sigara dünya genelinde pasif içiciler dahil yılda 8 milyon cana mal oluyor.

Dünyada 1.1 milyar sigara tiryakisi var.

Bunların yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerden.

Nüfusa oranla en çok sigara içilen ülke yüzde 52.4 ile Kiribati. Bu ülkede her gün 200 kişi sigaradan ölüyor.

Türkiye'de 14.5 milyon tiryaki var

Kiribati’yi, Nauru (yüzde 47.50), Sırbistan (yüzde 41.65) takip ediyor.

Listenin 40’ıncı sırasında yer alan Türkiye’de (yüzde 25.95) 15 yaşın üzerindeki her 4 kişiden biri sigara tiryakisi.

Türkiye’de 14.5 milyon kişi sigara içiyor.

Bunların 250 bini 18 yaş altında.

Türkiye’de her yıl 83 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor.

Sigaranın yol açtığı hastalıklar

Sigaranın yol açtığı başlıca hastalıklar şunlar:

Kalp ve damar hastalıkları.

Akciğer rahatsızlıkları.

KOAH.

Damarlarda tıkanma ve felç.

Gastrit, ülser, mide kanseri.

Cilt kanseri ve kırışıklık.

Dişlerde sararma.

Gebelikte erken doğum, buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozuklukları, doğum sonrası sigara tüketimi ise sütün kesilmesine yol açar.



