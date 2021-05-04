Sigorta sektöründe önemli değişiklik: Yeni Genel Müdür Nihal Asker oldu
Sigorta sektöründe 30 yıla yakın deneyimiyle öne çıkan Nihal Asker, Mayıs 2021 itibarıyla Tur Assist Genel Müdürü olarak görevine başladı.
04 Mayıs 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
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Türkiye’de asistans hizmetleri şirketi olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan çilingir hizmetine farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist’in Genel Müdürlüğü görevine Mayıs ayı itibariyla Nihal Asker getirildi.
NİHAL ASKER KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nihal Asker kariyerine 1993’te Ak Sigorta’da başladı. Ardından Liberty Sigorta’da, sırasıyla Hasar Projeler ve Süreç Müdürlüğü; Hasar Direktörlüğü, Hasar ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Asker; Kasım 2018 tarihi itibarıyla HDI Sigorta Hasar, Hukuk ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Asker, bu görevinden ayrılarak Tur Assist Genel Müdürü oldu.