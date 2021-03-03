Dünya Sihirbaz asistanı kadın, katil kocasından böyle kurtuldu

Sihirbaz asistanı kadın, katil kocasından böyle kurtuldu

Dünya

Sihirbaz asistanı kadın, katil kocasından böyle kurtuldu

Juan Hernandez,ayrılmak isteyen eşini bağlayıp boğazını kesmek istedi.Ancak bilmediği bir şey vardı: Eşi eskiden sihirbaz asistanıydı.Bu sayede öğrendiği numarayla son anda iplerinden kurtuldu.Yakalanan Juan Hernandez’in ilk eşini de öldürdüğü ortaya çıktı.

03 Mart 2021, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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İngiltere’de Alison Garcia (64), 11 yıllık kocası Juan Hernandez’den (66) ayrılmaya karar verdi ve evi terk etti. Juan Hernandez günler sonra kurye kılığında eşinin evine gitti. Koronavirüs önlemi kapsamında yüzünde maske olduğu için Alison Garcia, kocasını tanımadı. Evden içeri girer girmez Alison Garcia’ya saldıran adam, eşini bağladı. Fakat bilmediği bir şey vardı. Eşi gençliğinde sihirbaz asistanlığı yapmıştı ve bağlı iplerden kurtulmakta ustaydı.

EŞİNE 4 SAAT İŞKENCE YAPTI

Juan Hernandez, eşine 4 saat işkence yaptı. Bu sırada kadın da ipleri gevşetmeye çalışıyordu. Juan Hernandez tam Alison Garcia’nın boğazını keseceği sırada kadın iplerden kurtuldu ve kocasına karşı koydu.

Alison Garcia, sihirbazdan öğrendiği yöntemle iplerinden kurtuldu (Temsili foto)

Eşinin iplerden kurtulduğunu gören adam paniğe kapılıp kaçtı. Kısa sürede yakalanan Juan Hernandez’in memleketi İspanya’da ilk eşini öldürdüğü için 14 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Tutuklanan Juan Hernandez, müebbetle yargılanacak.


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