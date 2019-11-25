2017 yılında annelik heyecanı yaşan Damla Ersubaşı, kızı Zehra'yı dünyaya getirmişti. İkinci çocuğuna hamile olan Damla Ersubaşı’ı eşi Mustafa Can Keser’in ihanetiyle sarsıldı.

Gece kulübünde bir kadınla yakınlaştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının Uçankuş'tan aldığı bilgiye göre; Mustafa Can Keser'in hamile eşi Damla Ersubaşı'yı aldattığı iddia edildi. Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öğrenildi. Sunucuların ulaşmaya çalıştığı Damla Ersubaşı, ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Fotoğrafları sildi, takibi bıraktı

Damla Ersubaşı'nın eşini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silmesi de iddiaları güçlendirdi.

'Sarhoş bir kadın müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu'

Mustafa Can Keser, hamile eşi oyuncu Damla Ersubaşı’na ihanet ettiği iddiasına yanıt verdi. Mustafa Can Keser, 'Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir kadın müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu...' açıklamasında bulundu.

İşte Mustafa Can Keser'in o açıklaması...





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