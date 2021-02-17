Sihirli kek tarifi ve yapılışı: Sihirli kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
3 farklı katmandan oluşan ve her lokmasında ayrı bir lezzet veren sihirli kek tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Farklı kek tarifleri denemek isteyenler sihirli kek nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve sunumu ile iştahları kabartacak sihirli kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
17 Şubat 2021, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Hem sunum olarak hem de lezzet olarak hafızalara kazınacak sihirli kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sihirli kek tartifi arıyor ya da sihirli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sihirli kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Sihirli kek tarifi
Sihirli kek malzemeleri
- 20 gram tereyağı
- 500 ml. süt
- 4 adet yumurta
- 150 gram pudra şekeri
- 1 adet çubuk vanilya
- 120 gram un
- 1/2 çay kaşığı sirke
Tereyağını eritin. Sütü ocakta hafif ılıtın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye yatay biçimde kesin ve tanelerini süte karıştırın. Yumurta beyazlarını sirkeyle çırpın ve iyice kabarana kadar bu işleme devam edin. Yumurta sarılarını ve pudra şekerini krema kıvamı alıncaya kadar çırpın. Ilık süt ve tereyağı yavaşça yumurta sarılı karışıma ilave edin. En son unu ilave edin ve karıştırın. Fırını 165 dereceye ayarlayın. Yumurta beyazlarını yumurta sarılarının olduğu karışıma üç seferde ilave edin ve bu işlemi katlayarak, spatula yardımıyla karıştırarak yapın. Kelepçeli fırın kalıbınızı yağlayın ve sulu kek karışımını kek kalıbına dökün. 40-45 dakika fırında kontrollü bir şekilde pişirin. Kekin üstü iyice kızarınca fırından alın. İyice soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.