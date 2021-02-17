Hem sunum olarak hem de lezzet olarak hafızalara kazınacak sihirli kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sihirli kek tartifi arıyor ya da sihirli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sihirli kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Sihirli kek tarifi

Sihirli kek malzemeleri

20 gram tereyağı

500 ml. süt

4 adet yumurta

150 gram pudra şekeri

1 adet çubuk vanilya

120 gram un

1/2 çay kaşığı sirke

Sihirli kek yapılışı

Tereyağını eritin. Sütü ocakta hafif ılıtın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye yatay biçimde kesin ve tanelerini süte karıştırın. Yumurta beyazlarını sirkeyle çırpın ve iyice kabarana kadar bu işleme devam edin. Yumurta sarılarını ve pudra şekerini krema kıvamı alıncaya kadar çırpın. Ilık süt ve tereyağı yavaşça yumurta sarılı karışıma ilave edin. En son unu ilave edin ve karıştırın. Fırını 165 dereceye ayarlayın. Yumurta beyazlarını yumurta sarılarının olduğu karışıma üç seferde ilave edin ve bu işlemi katlayarak, spatula yardımıyla karıştırarak yapın. Kelepçeli fırın kalıbınızı yağlayın ve sulu kek karışımını kek kalıbına dökün. 40-45 dakika fırında kontrollü bir şekilde pişirin. Kekin üstü iyice kızarınca fırından alın. İyice soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.



