Sihirli solucanlar

Malzemeler

Rulo havlu kağıt

Su

Keçeli kalemler

Çöp şiş

Makas

NASIL OYNANIR?

Rulo kâğıtlardan kare parçalar kesin ve keçeli kalemle bir yüzlerini boyayın. Daha sonra çöp şişe sarın ve kenarlardan sıkarak büzüştürüp şişten çıkarın. Bir tabağa solucanları dizin ve üzerlerine su damlatın. Solucanlar şişip uzayacak ve renkleri ortaya çıkacak.