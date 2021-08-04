Sihirli solucanlar
Bu oyun sayesinde çocuğunuz suyun fiziksel gücünü keşfederek oldukça da eğlenecek.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler
- Rulo havlu kağıt
- Su
- Keçeli kalemler
- Çöp şiş
- Makas
NASIL OYNANIR?
Rulo kâğıtlardan kare parçalar kesin ve keçeli kalemle bir yüzlerini boyayın. Daha sonra çöp şişe sarın ve kenarlardan sıkarak büzüştürüp şişten çıkarın. Bir tabağa solucanları dizin ve üzerlerine su damlatın. Solucanlar şişip uzayacak ve renkleri ortaya çıkacak.
BUNLARI DA OKUYUN