Etkinlik Rehberi Sihirli solucanlar

Sihirli solucanlar

Etkinlik Rehberi

Sihirli solucanlar

Bu oyun sayesinde çocuğunuz suyun fiziksel gücünü keşfederek oldukça da eğlenecek.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Malzemeler

  • Rulo havlu kağıt
  • Su
  • Keçeli kalemler
  • Çöp şiş
  • Makas

NASIL OYNANIR?

Rulo kâğıtlardan kare parçalar kesin ve keçeli kalemle bir yüzlerini boyayın. Daha sonra çöp şişe sarın ve kenarlardan sıkarak büzüştürüp şişten çıkarın. Bir tabağa solucanları dizin ve üzerlerine su damlatın. Solucanlar şişip uzayacak ve renkleri ortaya çıkacak.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Mutlu etkinlik saati
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder