Siirt-Ankara uçak seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara'dan gelen uçağı, Siirt Havalimanı'nda su takıyla karşılandı

29 Ekim 2019, Salı 16:24
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Siirt-Ankara uçak seferleri başladı

Siirt-Ankara uçak seferlerinin başlamasıyla Siirt Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait Airbus A319 tipi uçak su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi.

100 yolcu geldi

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Siirt- Ankara seferlerinin başladığını belirterek, gelen ilk uçakta 110 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Ören, Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını kaydetti.


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