Siirt kırsalında PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
06 Haziran 2020, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; -2 piyade tüfeği, -9 şarjör, -1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
İHA
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