Türkiye Siirt kırsalında PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt kırsalında PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Türkiye

Siirt kırsalında PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

06 Haziran 2020, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; -2 piyade tüfeği, -9 şarjör, -1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İHA

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