Türkiye Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu

Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu

Türkiye

Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

16 Temmuz 2020, Perşembe 08:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti.

4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı

Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı. Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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