Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy, 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Çal Mahallesi, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit, Taşyaka, Kayahisar köyü ve Kayalı mezrası, Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarına giriş çıkışlar yasaklandı.

Köy ve mezralarda 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.







