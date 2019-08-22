Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevre yolunda meydana geldi.

Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT (İHA)