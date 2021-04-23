Hürriyet YouTubekanalında yayınlanacak programda yoksulluktan ‘sınıf atlama’ya uzanan başarı hikâyesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

'ÜZERİME BASIP KIVANÇ'A ULAŞMAYA ÇALIŞANLAR OLDU'

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası” filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, “Kıvanç’ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalışanlar oldu” dedi.

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