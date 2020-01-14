Sıkılan köpek sahibini kornayla çağırdı

Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten hızlıca alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeklerini arabada bırakarak markete gitti. Arabada sürücü koltuğuna geçen köpek sahibini çağırmak için sürekli kornaya basmaya başladı. Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek “İşte geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim” dedi. O anlar kameraya yansıdı.

DHA