“Sıkıldım Anne” diyen çocuklar için

Haftanın Evde Yapılacak Çocuk Etkinliği Önerisi

Kalemlik / Bozuk Para Çantası Yapımı

Bugün ister kalemlik olarak isterseniz de bozuk para çantası olarak kullanabileceğimiz bir etkinlik yapacağız. Ben bir köpek yaptım ve pembe tonlarını kullandım, siz istediğiniz rengi ve şekli seçebilirsiniz.

İhtiyacımız olan malzemeler şöyle:

· İstediğiniz renk eva kağıtlar (Ben düz ve simli pembe, gözler için beyaz, burun için siyah eva kullandım.)

· Bir fermuar

· Makas

· Silikon tabancası

· Siyah kalem

Öncelikle eva kağıdımızı ikiye katlayarak bir yarım ay kesiyoruz. Ardından birleşme noktasına fermuarımız sığacak kadar bir delik açıyoruz.

Fermuarımızı silikon tabancasıyla kestiğimiz deliğin içine yapıştırıyoruz. Ardından evamızın uçlarını birbirine silikonla yapıştırıyoruz. Böylece fermuarlı çantamız hazır olmuş oluyor. Sırada süslemesi var.

Beyaz evadan gözler için iki yuvarlak, siyah evadan burun için bir parça ve simli evadan kulakları keselim. Eğer yapıştırdığımız parçaların üç boyutlu gibi gözükmesini isterseniz, ütünüzün üzerine bir parça yapışmaz fırın kağıdı koyun ve kestiğiniz parçaları birkaç saniye ısıtın. Böylece eva hafif şişecektir. Bu parçları silikonla çantamıza yapıştıralım.

Son olarak siyah bir kalem ile gözlerin için ve burunun kıvrımlarını boyayalım. Ve hazırız. Bu etkinliği çocuklar için yaptık ama sanırım bu çantayı ben makyaj çantası yapacağım. Ne dersiniz?

Haftanın Anne Etkinlikleri Önerisi

Dönme Dolap Fotoğraflık

Bu hafta anne etkinlikleri köşemizde çok şık bir fotoğraflık yapacağız. Ben oğlumun bebeklik fotoğraflarını kullandım. Siz isterseniz eşinizle olan fotoğraflarınızdan bir film şeridi yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler:

· Karton veya koli parçaları

· Bir adet çöp şiş

· Altı adet küçük çubuk (isterseniz çöp şişlerden kesip kullanabilirsiniz)

· Silikon tabancası

· Makas

· Maket bıçağı

· Kaplamak için renkli kağıt (yoksa boyayabilirsiniz)





Öncelikle kartonlarınızdan iki adet yuvarlak kesin. Kartonunuz inceyse ikişer kat yapıp birbirine yapıştırabilirsiniz. Ardından bu yuvarlakların içlerinden küçük üçgenler kesip çıkarın. Böylece iki tekerlek elde etmiş olursunuz. İki adet ayak kesmemiz gerek. Ben bu ayakların ortasından da ovaller kestim şekil vermek için. Ama isterseniz hiç kesmeyebilirsiniz.





Kestiğimiz parçaları renkli kağıtlarımızla kaplayalım. İsterseniz boyayabilirsiniz de. Veya yapışkanlı el işi kağıdı da kullanabilirsiniz. Ardından tekerleklerimizin ortasına ve kenarlarına çöp şiş ile delikler açın.

Silikon tabancasıyla deliklere silikon sıkıp çöpşişimizi yapıştıralım. Şimdi sırada kavanoz kapaklarını yarım daire olan kısımlara yapıştırmak var. Bu uçağımızın tekerleri olacak.





Ayaklardan birine çöp şişimizle delik açıp silikonla yapıştıralım. Ardından tekerleklerimizin ortasından çöp şişi geçirelim ve diğer ayağı da çöp şişe yapıştıralım.

Ayakların altına bir parça karton ile tabanlık yapalım ve onu da yapıştırıp sabitleyelim. Kağıtlarımızdan dikdörtgen kesip ikiye katlayalım ve çubukların üstünden geçirelim. Her kağıda istediğiniz fotoğrafı yapıştırın. Ve işte hazırsınız!



