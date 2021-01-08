Sıkmık tatlısı tarifi: Sıkmık tatlısı nasıl yapılır?

Hem hamur hem de şerbetin birleşmesiyle ortaya çıkan bu inanılmaz lezzet hemen hemen herkes tarafından çok seviliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için sıkmık tatlısı tarifi arıyor ya da sıkmık tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sıkmık tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Sıkmık tatlısı tarifi

Sıkmık tatlısı malzemeleri

Hamuru için:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı irmik

1 su bardağından 1 parmak eksik un

1 paket kabartma tozu

Bir fiske tuz

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Sıkmık tatlısı yapılışı

Sıkmık tatlısı yaparken önce şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu ufak bir tencerede arada karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Şerbet kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve soğuması için bekletin. Tatlının hamuru için yumurta, yoğurt ve limon suyunu derin bir kasede çırpın. İrmiği ve unu azar azar ekleyip ve çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ekleyip yeniden çırpın ve akışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika kadar dinlendirin. Ardından hamurdan kaşık ile parçalar koparıp kızgın yağda kızartın. Sıkmık tatlıları kızarınca yağdan alıp hemen soğuyan şerbetin içine atın. Sıkmık tatlısını 10 dakikada şerbette bekletmek yeterli olacaktır. Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.



