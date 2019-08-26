Sıla düşmanıyla komşu oldu

Sapanca'da yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğlu 2016'da Sıla ile kavga etmiş ve Güloğlu'na, 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Buna rağmen Sıla, Sapanca'da evi bulunan Güloğlu'nun yan evini satın almış ve ikili komşu olmuş.

Şimdilerde şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da birbirlerine selam vermiyor ve konuşmuyorlarmış.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Sıla ile sevgilisi Hazer Amani'nin panik dolu gecesi