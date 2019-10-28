Sıla Gençoğlu'nun paylaşımı olay oldu
Şarkıcı Sıla paylaştığı fotoğrafla yaşadığı 'pazartesi sendromunu' anlatmaya çalıştı ama takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı
Şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan 'pazartesi sendromu' temalı paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Takipçileri tarafından espirili yorumlarla eleştirilen Sıla Gençoğlu'na gelen mesajlardan bazıları:
* Sanırsın asgari ücretle bir yerde çalışıyor tatil olarak da bir tek pazarı var. Bravo sana....
* Ögleden sonra resmi tatil ama, sevin hadi
* Sanki masa başı memursun da Pazartesi'ye haraket yapıyosun
Yıldız Tilbe'ye benzetildi
Esprili mesaj yazanların yanında Sıla'ya övgüler de vardı. Bazı takipçileri Sıla'nın bu halini Yıldız Tilbe'ye benzetti.