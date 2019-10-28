Şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan 'pazartesi sendromu' temalı paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Takipçileri tarafından espirili yorumlarla eleştirilen Sıla Gençoğlu'na gelen mesajlardan bazıları:

* Sanırsın asgari ücretle bir yerde çalışıyor tatil olarak da bir tek pazarı var. Bravo sana....

* Ögleden sonra resmi tatil ama, sevin hadi

* Sanki masa başı memursun da Pazartesi'ye haraket yapıyosun

Yıldız Tilbe'ye benzetildi

Esprili mesaj yazanların yanında Sıla'ya övgüler de vardı. Bazı takipçileri Sıla'nın bu halini Yıldız Tilbe'ye benzetti.