Sıla Gençoğlu'nun paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Sıla paylaştığı fotoğrafla yaşadığı 'pazartesi sendromunu' anlatmaya çalıştı ama takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı

28 Ekim 2019, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Sıla Gençoğlu'nun paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan 'pazartesi sendromu' temalı paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Takipçileri tarafından espirili yorumlarla eleştirilen Sıla Gençoğlu'na gelen mesajlardan bazıları:

* Sanırsın asgari ücretle bir yerde çalışıyor tatil olarak da bir tek pazarı var. Bravo sana....

* Ögleden sonra resmi tatil ama, sevin hadi

* Sanki masa başı memursun da Pazartesi'ye haraket yapıyosun

Yıldız Tilbe'ye benzetildi

Esprili mesaj yazanların yanında Sıla'ya övgüler de vardı. Bazı takipçileri Sıla'nın bu halini Yıldız Tilbe'ye benzetti.

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