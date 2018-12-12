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Sıla ile yaşadığı şiddet olayı sonrası Ahmet Kural ailesiyle görüntülendi

Darp iddiasıyla, eski sevgilisi şarkıcı Sıla tarafından hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural, önceki gün annesi Sema ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos'ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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Sıla ile yaşadığı şiddet olayı sonrası Ahmet Kural ailesiyle görüntülendi

Olaydan 45 gün sonra anne ve babasıyla hasret gideren Ahmet Kural, uzunca bir süre kaldığı restoranda ailesiyle hem sohbet etti hem de kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sonrası anne ve babasıyla birlikte Zekeriyaköy'de bulunan bir markette alışveriş yapan Ahmet Kural, karşısında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kural, ''Güzel sohbet ettik. Hasret giderdik ve kahvaltımızı yaptık'' dedi.

SILA SORUSUNA FERMUAR ÇEKTİ

Sıla ile ilgili sorulara ise oyuncu, 'Eliyle ağzına fermuar çekerek' yanıtsız bıraktı.

Geçen günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine Ahmet Kural, ''Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız'' dedikten sonra ailesiyle aracına binerek uzaklaştı.



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