Giresun’da Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), polisteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gökçek’in, genç kızdan ‘tehdit’ nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istediği, olumsuz yanıt alınca da evdeki mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiği ortaya çıktı. Sıla Şentürk'ün cenazede ailesi büyük üzüntü yaşarken anne Asiye Şentürk ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

ASİYE ŞENTÜRK SİNİRKRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi.









Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

MUHTAR: SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU

Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, “Ankara’dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30’da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz” dedi.

"ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEYECEĞİM" DEYİNCE...

Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun’a gelerek kaçırdı.

DAHA ÖNCE TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon’da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. 25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gökçek’in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.

ENGELLİ BABAANNE EVDEKİ DEHŞETE ŞAHİT OLDU

Dün sabah aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Hüseyin Can Gökçek kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla, ‘şikayetimden vazgeçmeyeceğim’ deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI

Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara’ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve nezarethaneye konulan Gökçek'in, ağlayarak susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Sıla’nın ailesine rehberlik ve psiko-sosyal destek verilmeye başlandı. Giresun’a gelen uzmanlar aile fertleri ile görüşmeye başladı.







