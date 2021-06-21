Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme: Video basına sızdırıldı!

Sıla, 29 Ekim 2018 tarihinde, o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit', 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

VİDEO DELİL OLMUŞTU!

Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde, Gençoğlu'nun şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konulmuş ve görüntülerde şarkıcının kolundaki ve yüzündeki darp izlerinin görülmediği konuşulmuştu.

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Görüntülerin yayınlaması ardından Sıla savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını belirtti.

'ALEYHİME DELİL YARATMAK İSTEDİLER'

Psikolojisinin düzelmesi için Mumcu'nun isteği üzerine şarkı söylediğini anlatan Sıla, şu ifadeleri kullandı:

"O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı...

Sanki ben şiddet görmemişim, bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde herhangi bir darp cebir izi yokmuş, sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı...

Bu haberle ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler. Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu."

SAVCILIK: YETERLİ DELİL YOK

Sıla'nın ihbarı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın hakkında, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık, her ne kadar Sıla'nın psikiyatrisi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüleri kırparak tahrif ederek veya tahrif edildiğini bilerek, bu görüntüleri basın organlarına verip yayınlanmasını sağladıkları ve sonrasında soruşturma dosyasına ibraz etmek suretiyle soruşturmayı Kural lehine etkilemeye çalıştığını iddia edilen avukat Sibel Aydın'ın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını istedi.







