Sıla ve Hazer Amani arasında 10 ayda neler oldu?
Geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama Hazer Amani'den geldi: Boşanma kararı aldığımız doğrudur.
20 Kasım 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Sıla ile şef Hazer Amani ilk kez Ocak 2018’de görüntülenmişti. O günlerde Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani, “Sıla ile sadece bir proje için bir araya geldik” demişti. İkili, geçen ocakta da nikah masasına oturmuştu. Temmuzda gittikleri Bodrum tatilinden döndükten sonra aralarının bozulduğu iddia edilen çift, ayrılık dedikodularını sürekli yalanlıyordu. Beklenen açıklama dün geldi: “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.”
10 ayda neler oldu?
- Çiftin pandemide maddi sıkıntılar yaşadığı, bunun da evliliklerinde kriz çıkarttığı söylendi.
- Sıla eylül sonunda Göcek’e tatile gitti. Ama Hazer Amani ile değil. Aralarında Gözde Kansu’nun da bulunduğu kız arkadaşları ile.
- Bazı arkadaşları Sıla’ya “Çok mutsuzsun, evliliği bitir” diye baskı yaptı.
- Şarkıcının, eşine psikolojik baskı kurduğu, Hazer Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesine bozulduğu konuşuldu.
- Sıla bu dönemde sık sık Asuman Dabak ile dertleşti. Hazer Amani ise Şef Somer Sivrioğlu ile ile görüşüp içini döktü.
- 27 Ekim’de Sıla, Fulya’da bir erkek arkadaşı eğlendi. Ayrılık iddialarını yalanladı. Yanındaki beyefendi yüzünü saklamaya çalıştı.
- 3 gün önce Sıla’nın menajeri Serkan Güney çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi. “Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok” diye konuştu.
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