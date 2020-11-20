Sıla ve Hazer Amani arasında 10 ayda neler oldu?

Sıla ile şef Hazer Amani ilk kez Ocak 2018’de görüntülenmişti. O günlerde Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani, “Sıla ile sadece bir proje için bir araya geldik” demişti. İkili, geçen ocakta da nikah masasına oturmuştu. Temmuzda gittikleri Bodrum tatilinden döndükten sonra aralarının bozulduğu iddia edilen çift, ayrılık dedikodularını sürekli yalanlıyordu. Beklenen açıklama dün geldi: “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.”

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