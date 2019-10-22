Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, Borçka’da evlenecek!

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı’nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal’a evlenme teklif ettiği öğrenildi.

Önümüzdeki yaz nikâh var

Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

Kına gecesi istemiyor, gelinliğini yurt dışından alacak

Çiftin hayali, Şener Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek... Kına gecesi istemeyen Şilan Makal, gelinliğini ise yurt dışından alacak.

Köy okulları için kitap toplayacaklar

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin’in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.

'Çifte mutluluk yaşamak istiyorum'

Şener Özbayraklı’nın “Galasaray’da şampiyonluk kupasını kaldırmak, sonrasında memleketimde düğün yaparak çifte mutluluk yaşamak istiyorum” dediği de gelen haberler arasında.