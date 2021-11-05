Türkiye Şilan Topal’ın 107 günlük evlat hasreti Ece Üner İle Susma'da sona erdi

Şilan Topal’ın 107 günlük evlat hasreti Ece Üner İle Susma'da sona erdi

Türkiye

Şilan Topal’ın 107 günlük evlat hasreti Ece Üner İle Susma'da sona erdi

İstanbul’da boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldıktan 3 gün sonra kurtarılan Şilan Topal, ’Ece Üner İle Susma’ programına katılarak, kaçırılan oğlunun bulunmasını istiyordu. Şilan Topal’ın eşinin ailesi tarafından kaçırıldığı belirlenen oğlu Yamaç, polis tarafından babaannesinin evinde bulundu.

05 Kasım 2021, Cuma 23:21 Son Güncelleme:
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Boşanmak istediği eşi tarafından 7 Eylül günü İstanbul’da kaçırılan 23 yaşındaki Şilan Topal, 3 gün sonra kurtarılmıştı. Topal, ’Ece Üner İle Susma’ programına katılarak, cezaevindeki eşinin ailesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 3.5 yaşındaki oğlu Yamaç’ın bulunmasını istedi. Dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yamac’ı babaannesinin evinde buldu. 107 gündür hasretini çektiği oğlunun bulunduğu haberini canlı yayınlanan programda öğrenen Şilan Topal, baygınlık geçirdi. Gözyaşı döken Şilan Topal, ilk olarak oğlunun kokusunu içine çekmek istediğini ve onunla uyumak istediğini söyledi.

Polisin, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim ettiği Yamaç’ın yarın annesine verileceği öğrenildi.

DHA



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