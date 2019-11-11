Sıla'nın aşk imajı
Sıla’yı, Kıbrıs Cratos Hotel’deki konserinde sevgilisi Hazer Amani de yalnız bırakmadı.
Sevgililerin tarzı dikkat çekiciydi. Pop yıldızının Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri 20 bin TL’ydi.
'Aşk görüntümüze yansımıştır'
Hazer Amani’nin örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani “Stilinize Sıla yön veriyor mu?” sorusunu “Aşk görüntümüze yansımıştır” diye cevapladı.
***Örgülü saçlı Hazer Amani’nin takıları gün geçtikçe artıyor.
***Sıla uzattığı saçlarını kıvırcık kullanıyor.
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