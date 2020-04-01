Sıla'nın eşi Hazer Amani kepenk indirdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, Sıla’nın eşi Hazer Amani dükkanını kapatmak zorunda kaldı.
01 Nisan 2020, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile Ocak 2020’de nikah masasına oturmuştu. İstanbul’da sokak lezzetlerinin yer aldığı restoranları bulunan ünlü şef geçtiğimiz aylarda Bebek’te 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı.
Morali bir hayli bozuk
Aylık 45 bin TL kira ödeyen Amani, salgın sonrası mekanını kapatma kararı aldı. Bugün kepenkleri indiren ünlü şefin moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.