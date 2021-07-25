Şile'de denize girecekler için kritik uyarı! Kaymakamlık duyurdu
Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.
25 Temmuz 2021, Pazar 23:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sahillerde genellikle yoğun dalga ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen "rip" akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı.
Vatandaşların ilçedeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasını takip etmelerinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN