Şİle Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Sahile gelenler ise yasağa rağmen denize girmeye devam etti. Şile Kaymakamlığı "Bugün ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" şeklinde açıklama yaptı. Ancak Şile’de sahile gelenler yasağa rağmen denize girdi. Zabıta, polis ve sahil güvenlik ekipleri uyarıları dinlemeyerek denize girenleri çıkardı. Ekipler sık sık "Denize girmeyin" uyarısı yaptı. Denize girmeyenler ise fotoğraf çekildi. Sahile gelen Ahmed Elsami "Denize girmedim. Çünkü deniz çok dalgalı ve tehlikeli. Biraz kumsalda oturup, eve gideceğiz. Her sene buraya geliyoruz" dedi. Denize giren yabancı uyruklu bir genç ise "Az bir süre denize girdik. Yasak ama giriyoruz" diye konuştu.

Ailesi ile sahile gelen Zafer Koca ise "Yasağı biliyorduk, çocuklar kumsalda oynasın diye geldik. Şu anda bu yasak olması gereken bir şey. 2-3 gün sonra normale döner. Denizin durumu gününe göre değişiyor, geçen sene bu kadar hırçın değildi" ifadelerini kullandı.

DHA