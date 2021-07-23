Dün sabah saatlerinde Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre dün 1 kişi kurtarıldı, bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize girerek kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün gece ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı, aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor.

"DÜN GECEDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ"

17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin İzmir'den gelen dayısı Ethem Mintaş "Dün geceden beri burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Dün sabah haberi alınca İzmir'den geldik" diye konuştu.

"ÇARESİZCE BEKLİYORUZ"

17 yaşındaki kayıp gencin diğer dayısı İbrahim Mintaş "Dün 07.30 sıralarında girmişler, gözden kaybolmuşlar, biz dün akşam 7'de geldik, gecede buradaydık. Çaresizce bekliyoruz" dedi.

DALGALARA KAPILIP KAYBOLAN ÖZCAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir’in (22) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgalar arasında gözden kayboldu. Arkadaşlarının kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı cankurtaranlar denizde arama çalışması başlattı.

Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalarla Özcan Demir’in cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre açıkta su üstünde bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sahile çıkarılan Özcan Demir’in cansız bedeni morga götürüldü.

Yalın ONAT - Nurcan KIRCALI - Feridun AÇIKGÖZ / DHA