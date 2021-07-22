Doğru şekilde ele alınmak suretiyle silikon temizlenmediği zaman, ilgili bölgede kötü bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda silikonu çıkarırken yanlış uygulama yapılırsa, çıktığı yerde bazı zararlar verebilir. Bunun önüne geçebilmek için değişik malzemeler üzerindeki silikonu temizlemek için farklı yöntemler ele alınabilir.

Silikon lekesi nasıl çıkar?

Silikon lekesi genel olarak ısı tabancası ile beraber saç kurutma makinesi kullanmak suretiyle çıkarılmaktadır. Aynı zamanda pasta ile nazik bir şekilde ovalamak suretiyle hemen arkasından tamamen çıkarmak mümkündür. Ancak burada unutulmaması gereken bir husus var. Kesinlikle silikon lekesinin üzerine sıcak su dökülmemelidir. Bu durum silikonu yumuşatması ile beraber aynı zamanda yüzeyde ciddi anlamda istenmeyen bir leke bırakabilir. Daha sonra bu lekenin çıkarılması ise oldukça zor bir hale gelebilmektedir. Bu yüzden yukarıda verilen farklı yöntemleri değişik malzemeler üzerinde kullanmak suretiyle temizlemek mümkün.

Cama yapışan silikon lekesi nasıl temizlenir?

Cama yapışan silikon lekesini çıkarmak için özellikle saç kurutma makinesini öncelikle kullanmak gerekir. Bu sayede silikon lekesini camdan çıkması için oldukça hassas ve yumuşak hale gelmesine imkan vermek mümkün. Hemen arkasından temiz ve nemli bir bez ile beraber dikkatli bir şekilde ilgili bölgeyi temizlemek yeterlidir. Tabii camları temizlemek için özel aparatlar ve ayetler bulunur. Ucu plastik bir yapıya sahip olan bu ürünleri kullanmak suretiyle, nemli bir bez ile beraber bu temizleme aleti değerlendirilebilir. Bu işlem temizlenene kadar gerçekleştirildiğinde, camda hiçbir silikon lekesi kalmaz.

Fayansa yapışan silikon lekesi nasıl temizlenir?

Özellikle silikon fayansı çok sık yapışan ve leke bırakan ürünler içerisinde gelir. Bu konuda İzopropil alkol ile beraber aynı zamanda yapı marketlerinde satılan sökücü kimyasal ürünler kullanılabilir. Bu ürünler uygulanmak sureti ile ilgili bölge yumuşatılabilir. Daha sonra zımpara ya da bulaşık süngeri kullanmak suretiyle, fayansın üzerinde bulunan bütün silikon lekesini kolayca çıkarmak mümkün hale gelir. Tabii bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka fayans üzerindeki sert silikon lekesini öncelikle bir miktar kazımak gerekir. Elbette kazıma işlemini gerçekleştirirken fayansa herhangi bir zarar vermemeye dikkat edilmemelidir.

Ele yapışan silikon lekesi nasıl temizlenir?

En çok merak edilen konular içerisinde ele yapışan silikon lekesini nasıl çıkacağıdır. Özellikle silikon birçok farklı yerde kullanırken mutlaka ele de bulaşır. Hızlı şekilde kurulması ile beraber silikon lekesi ele yapışır. Bu konuda ele alınması gereken birçok farklı yöntem olduğunu söylemek mümkün.

- Toz deterjan ile el yıkandığı vakit silikon topak topak dökülecektir.

- Sıcak suya da krem ile beraber deterjan kullanmak suretiyle silikon lekesi elden çıkarılabilir.

- Silikonlar aynı zamanda ince kum ya da toprak ile sürtünmek suretiyle çıkarılabilir.

- Aynı zamanda bulaşık deterjanı kullanmak suretiyle, daha sonra bulaşık telini değerlendirerek eldeki silikon lekelerini kolayca çıkarmak mümkün.

Bu şekilde yukarıdaki seçenekler arasından tercih yaparak kolay bir biçimde ele yapışmış olan silikonları çıkarmak mümkündür. Tabii özellikle silikon herhangi bir yere uygulanırken doğal olarak eller devreye girer. Böyle durumlarda ise hemen evde bulunan yukarıdaki malzemeleri kullanarak kolay bir şekilde silikon lekesini çıkarmak mümkün. Tabii farklı yöntemleri de yine değerlendirerek değişik malzemeler üzerindeki silikon lekeleri kolayca ortadan kaldırılabilir.











