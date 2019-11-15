Şili'de ulaşım ücretlerinin zamlanmasıyla fitili ateşlenen hükümet karşıtı gösteriler, bir aydır devam ediyor. Gösteriler şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilere sanat dünyasından da pek çok kişi destek oluyor. Bunlardan biri de Şilili şarkıcı Mon Lafarte. İngiltere'de katıldığı Latin Grammy Ödül Töreni'de En İyi Alternatif Albüm ödülüne layık görülen Lafarte, kırmızı halıda yaptığı hareket ile tüm dünyanın dikkatini çekti.

BBC'nin haberine göre, Lafarte, kırmızı halıda elbisesini çıkararak göğsüne yazdığı 'Şili'de işkence, tecavüz ve ölüm var' yazısını gösterdi. Mon Lafarte, ödülünü alırken de Şilili şair La Chinganera'nın 'Şili, acın beni incitiyor' cümlesini kurdu.

Ödül sonrası kırmızı halıda hükümeti protesto etti.

#olayıngeçmişi

Şili'nin bağımsız Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü, cinayet, cinsel şiddet ve askeri polis tarafından işkence de dahil olmak üzere 179 dava üzerinde yasal işlem başlattığını açıklamıştı.

Göstericiler Şili hükümetinden daha fazla sosyal reform talep ediyorlar.

Cuma günü ise, hükümet anayasada bir reform yapacağını açıklamıştı. Anayasanın değiştirilmesi protestocuların kilit taleplerinden biriydi.

Gösteriler süresince en az 20 insanın öldüğü, binden fazla protestocunun ise yaralandığı bildirildi.

Mon Lafarte, ödülünü alırken Şilili şairin dizelerini okudu.