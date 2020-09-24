Silivri açıklarında bir deprem daha

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saat 21.06’da Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 14.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

"4.2 büyüklüğündeki deprem uyarıcı"

Yüksel Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin uyarıcı bir deprem olduğunu söyledi. Ercan, "Bu depremin arkasından daha büyük bir deprem olur mu, hayır olmaz. Benim 50 yıllık deneyimime göre bu tamamen uyarıcı bir depremdir. Arkasından daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

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İHA