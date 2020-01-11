Silivri açıklarında deprem

Marmara Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

Silivri Belediyesi'nden açıklama

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir can ve mal kaybı yok" ifadeleri kullanıldı.

Şarköy depremlerinden farklı

AFAD "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu.

Bir deprem daha oldu

4.8'lik depremin ardından aynı bölgede 2.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

9 saatte 35 deprem

Marmara Denizi’nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi. AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28’de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26’ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.



